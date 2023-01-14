Росія нещадно обстрілює населені пункти на Донеччині вздовж всієї лінії фронту (фото)

Протягом ночі 14 січня російська армія обстрілювала населені пункти Донеччини вздовж всієї лінії фронту. Під обстрілами опинились Вугледар, Мар'їнка, Авдіївка, Костянтинівка, Соледар, Сіверськ та села Лиманської громади.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"На Донецькому напрямку дві людини поранено у Кураховому. В місті пошкоджено шість багатоповерхівок та 17 приватних будинків. Також один будинок пошкоджено у Курахівці і ще один у Зоряному Мар'їнської громади. В Авдіївці протягом ночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста, а зранку відбувся масований артобстріл старого міста", – написав він.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

На Горлівському напрямку пошкоджено будівлю підприємства у Костянтинівці.

"Напружена ситуація у Соледарській громаді: під обстрілами Соледар, Роздолівка та Парасковіївка. Інформація щодо постраждалих не надходила. На Лисичанському напрямку обстрілів зазнали Сіверськ та Торське і Зарічне Лиманської громади. Обсяги руйнувань встановлюємо", – додав Кириленко.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Нагадаємо, минулої доби Херсонську область 66 разів обстріляли російські окупанти. Через російські обстріли троє людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

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