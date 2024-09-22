Росія нещадно обстрілює Україну: Зеленський назвав кількість випущених бомб та ракет

Протягом поточного тижня окупанти застосували по Україні понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "Шахедів" та майже 30 ракет різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цієї ночі Росія знову вдарила по Харкову – авіабомбами по звичайному житловому будинку. Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала. Серед них восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. 60 мешканців будинку евакуйовано. Всім надається необхідна допомога", - відреагував він.

Зеленський наголосив на важливості посилити спроможності України.

"Нам необхідно посилити наші спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки. Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня", - додав глава держави.

Нагадаємо, Росія скинула ФАБ-500 на Харків. Одна із бомб влучила біля багатоповерхівки. За останніми даними, 21 людина постраждала.

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