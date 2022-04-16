Росія несе важкі втрати: на війну стали збирати "наркоманів, дідів і повій в чоловічому вигляді"

Росія несе важкі втрати: на війну стали збирати "наркоманів, дідів і повій в чоловічому вигляді"

У перехопленій СБУ розмові один із військових інструкторів Росії пожалівся на нову партію новобранців.

У Росії проблеми не лише з технікою, а й з особовим складом.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова одного з російських військових інструкторів, у якій він жаліється на нову партію новобранців. За словами інструктора, на підготовку прислали, м'яко кажучи, не зовсім придатних для війни "солдат":

"Як сказав полковник, 10 днів тому зібрали зброд по всьому Ростову. Там наркомани, діди та повії, бл*дь, у чоловічому вигляді", - каже інструктор.

Окрім того, він пожалівся, що новобранці почали відточувати майстерність мародерства просто на своїх – на тренувальних базах РФ:

"Ми думали залишити катери біля інституту. Я підійшов поговорити з їхнім старшим – там якийсь заступник дивізії був… Поки я з ним спілкувався, повертаємось: якийсь долб*б із них уже розбирає катер! Просто на рівному місці! Там народ настільки пізд*нутий... Вони мародерять самі у себе!" – каже російський інструктор.

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