Росія незаконно етапує на свою територію кримськотатарських політв'язнів: омбудсмен розповів подробиці

Де саме зараз Наріман Джелял та який його стан здоров’я, наразі невідомо, адже вже кілька тижнів він не виходить на зв’язок з дружиною.

Росія продовжує незаконну практику етапування на свою територію громадян України. Стало відомо про етапування кримськотатарських політв'язнів Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 30 жовтня.

"Росія продовжує злочинну практику незаконного етапування громадян України на свою територію! За наявною в мене інформацією, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та кримськотатарського активіста Азіза Ахтемова росіяни незаконно етапують до Мінусінська у Східному Сибіру. Політвʼязень Асан Ахтемов перебуває на етапі до Владимира", - написав Лубінець.

Як зазначив омбудсмен, місцеперебування Джеляла і стан його здоров'я невідомі. "Уже декілька тижнів він не виходить на зв'язок із дружиною", - повідомив Лубінець.

"Етапуючи громадян України на свою територію, РФ грубо порушує Женевські конвенції та норми міжнародного гуманітарного права щодо гуманного ставлення до цивільного населення під час війни. Зокрема, держава-окупант не має права примусово переміщувати цивільних осіб з окупованої території на свою. Більше того, громадян України з тимчасово окупованого Криму піддають тиску та випробуванням суворим кліматом. Адже відповідно до Європейських пенітенціарних правил, ув'язнені повинні направлятися для відбуття покарання в установи, розташовані поблизу міста проживання", - наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Лубінець додав, що ЄСПЛ у своїй практиці також визнав, що поміщення засуджених до віддаленої колонії (розташованої за кілька тисяч кілометрів від міста, де проживають їхні родини), становить втручання в їхні права за статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

"Світова спільнота повинна рішуче реагувати на порушення Російською Федерацією норм міжнародного гуманітарного права та вимагати негайного звільнення всіх незаконно ув’язнених громадян України", - резюмував він.

Нагадаємо, Наріман Джелял є першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу, який заборонено в Криму з 2016 року як "екстремістську організацію", Азіз і Асан Ахтемови - кримськотатарські активісти. Усіх трьох затримали силові структури окупаційної адміністрації у вересні 2021 року за сфабрикованими звинуваченнями. Восени того ж року Нарімана Джеляла і братів Ахтемових додатково звинуватили у злочинах, яких вони не скоювали.

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