Росія незаконно засудила 23 "азовцев": найвищий вирок – 23 роки

Судовий процес пройшов у рамках так званої "справи 24-х". До неї входили не лише бійці, а й працівники тилових підрозділів — кухарі, комірники, технічний персонал.

У Росії винесли неправомірні вироки 12 військовополоненим бійцям бригади "Азов", звинувативши їх у "насильницькому захопленні влади" та участі в "терористичній організації". Покарання — від 13 до 23 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема:

Олександр Мухін — 22 роки,

Ярослав Ждамаров — 22 роки,

Олег Жарков — 13 років,

Анатолій Грицик — 13 років,

Олексій Смиков — 13 років,

Олег Міжгородський — 17 років,

Олександр Ірха — 15 років,

Артем Гребешков — 20 років,

Артур Грецький — 22 роки,

Олександр Мероченець — 22 роки,

Олег Тишкул — 22 роки,

Микита Тимонін — 22 роки.

Ще 11 українським військовим "вироки" винесли заочно.

Судовий процес пройшов у рамках так званої "справи 24-х". До неї входили не лише бійці, а й працівники тилових підрозділів — кухарі, комірники, технічний персонал. Усіх полонили у Маріуполі навесні 2022 року.

Частину фігурантів справи вже повернули в Україну під час обмінів: двох — до початку процесу, ще вісьмох — у вересні 2023 року. Один із полонених, військовий Іщенко, помер у російському СІЗО.

Нагадаємо, що Росія не хоче включати до обмінних списків українських військовополонених із "Азова" та морської піхоти.