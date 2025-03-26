Росія незаконно засудила 23 "азовцев": найвищий вирок – 23 роки

Судовий процес пройшов у рамках так званої "справи 24-х". До неї входили не лише бійці, а й працівники тилових підрозділів — кухарі, комірники, технічний персонал.
У Росії винесли неправомірні вироки 12 військовополоненим бійцям бригади "Азов", звинувативши їх у "насильницькому захопленні влади" та участі в "терористичній організації". Покарання — від 13 до 23 років колонії суворого режиму.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зокрема:
- Олександр Мухін — 22 роки,
- Ярослав Ждамаров — 22 роки,
- Олег Жарков — 13 років,
- Анатолій Грицик — 13 років,
- Олексій Смиков — 13 років,
- Олег Міжгородський — 17 років,
- Олександр Ірха — 15 років,
- Артем Гребешков — 20 років,
- Артур Грецький — 22 роки,
- Олександр Мероченець — 22 роки,
- Олег Тишкул — 22 роки,
- Микита Тимонін — 22 роки.
Ще 11 українським військовим "вироки" винесли заочно.
Судовий процес пройшов у рамках так званої "справи 24-х". До неї входили не лише бійці, а й працівники тилових підрозділів — кухарі, комірники, технічний персонал. Усіх полонили у Маріуполі навесні 2022 року.
Частину фігурантів справи вже повернули в Україну під час обмінів: двох — до початку процесу, ще вісьмох — у вересні 2023 року. Один із полонених, військовий Іщенко, помер у російському СІЗО.
Нагадаємо, що Росія не хоче включати до обмінних списків українських військовополонених із "Азова" та морської піхоти.
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