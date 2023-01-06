Росія ніколи не дотримувалася перемир’я за всі роки війни: статистика від Міноборони

Ганна Маляр наголосила, що тільки виведення російських військ з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за всі дев’ять років війни Росія жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир’я.

Про це Маляр написала в Мережі 6 січня, опублікувавши детальну статистику та факти недотримань перемир’я з боку РФ.

Так, заступниця очільника Міноборони нагадала, що всього від 2014 року і за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню. Про це сторони домовлялися в межах Тристоронньої контактної групи:

від 18:00 05.09.2014 р. від 00:00 15.02.2015 р. від 00:00 01.10.2015 р. від 00:00 30.04.2016 р. (Великоднє перемир'я); від 00:00 01.09.2016 р. (шкільне перемир'я); від 00:00 24.12.2016 р. (Новорічне перемир'я); від 00:00 24.06.2017 р. (хлібне перемир'я); від 00:00 25.08.2017 р. (шкільне перемир'я); від 00:00 23.12.2017 р. (Новорічне перемир'я); від 00:00 05.03.2018 р. від 00:00 30.03.2018 р. (Великоднє перемир'я).

"Усі вони зірвані навмисними діями ворога. Приміром, під час так званого "всеосяжного весняного перемир'я" 2018-го за 22 дні проголошеної "тиші" ворог здійснив щонайменше 153 обстріли, під час яких шестеро українських військовослужбовців загинули, 12 зазнали поранень", – йдеться в повідомленні Маляр.

"Перемир’я" періоду проведення ООС

Заступниця міністра нагадала, що під час проведення Операції об’єднаних сил Україна з Росією ще кілька разів домовлялися про припинення вогню. Проте в результаті країна-агресорка продовжувала порушувати домовленості.

Так, лише 2019 року бойові втрати України на Донбасі становили 97 загиблих.

До початку останнього, липневого перемир’я, 2020 року загинули ще 32 українські військові, ще 220 бійців зазнали поранень.

Після цього черговий "повний і всеосяжний режим припинення вогню" був запроваджений 27 липня 2020 року. Проте російська армія зуміла дотриматися його лише протягом пів години. Вже близько 00:20 окупантиобстріляли підрозділи української 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ще один ворожий обстріл був зафіксований близько 9:00.

"Зрештою, з 27 липня 2020 року по 27 липня 2021 року зафіксовано понад 2 тис. ворожих обстрілів. Тому тільки виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії", – резюмувала заступниця міністра оборони.

Що відомо про перемир’я від Путіна

Російський президент Володимир Путін 5 січня віддав наказ оголосити "перемир'я" на фронті в Україні на Святвечір та Різдво. Це було оголошено в односторонньому порядку, з Києвом Москва ні про що не домовлялася.

Коментуючи наказ Путіна, президент України Володимир Зеленський заявив, що насправді в РФ хочуть використати Різдво як прикриття, щоб зупинити просування ЗСУ на Донбасі та підігнати ближче до їхніх позицій техніку, боєприпаси та мобілізованих.