Росія нищить медичну інфраструктуру в Україні: Денісова повідомила про 616 зруйнованих закладів

ише на Чернігівщині, що перебувала в окупації протягом місяця, російські війська вщент зруйнували 8 лікарень.

За вісімдесят днів повномасштабної війни Росії проти України, військами країни агресора вже зруйновано 616 медичних закладів, з них 101 – знищено повністю.

Для їх відновлення за даними Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка потрібно 32 млрд грн. Про це повідомила Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова.

Лише на Чернігівщині, що перебувала в окупації протягом місяця, російські війська вщент зруйнували 8 лікарень та ще 37 пошкодили. Збитки оцінюються в понад два мільярди гривень. Крім того в Україні пошкоджено 375 аптечних закладів.

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"Такі дії РФ є порушенням статті 51 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, яка прямо забороняє напади на цивільне населення та цивільні об’єкти. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини в Україні", - закликала Денісова.

Нагадаємо, що українців, які стали свідками звірств окупантів, примусово вивозять в ОРДЛО.