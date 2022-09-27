Росія нумерує іранські дрони тризначними цифрами, щоб їхню кількість не можна було порахувати - експерт

Проте це може означати, що Росія, насправді, отримала малу кількість дронів-камікадзе.

У Росії суттєво зменшилась кількість іранських дронів, якими вона атакує південні регіони України, зокрема Одесу.

Про це 24 каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський.

За його словами, Росія намагається заплутати Україну, аби ми не знали точної кількості дронів, яка є у них на озброєнні.

"Росіяни навмисно намагаються нас заплутати щодо кількості цих дронів. Вони наносять тризначні числа (порядковий номер) на ці дрони, щоб показати, що їх багато. Але насправді ще може виявитися, що наші ППО навчаться збивати іранські дрони, і вони раптом закінчаться у росіян", - пояснив він.

Він також зазначив, що ЗСУ влучно "мінусують" такі дрони, тож в Росії суттєво зменшилася їхня кількість. Не виключено, що вони можуть раптово закінчитися.

За його словами, є приклади, коли декілька іранських безпілотників "Shahed" вдалося збити за допомогою зенітно-ракетних комплексів. Був навіть випадок на півдні, коли дві ракети збили одразу чотири дрони.

Військовий експерт каже, що ми маємо офіційну цифру – 10 збитих безпілотників, хоча загалом їх могли збити близько 20.

На його думку, Іран міг виготовити близько 500 дронів, а росіянам могли передати десь 100.

"Але є цікавий момент – за деякими даними, цими дронами управляють самі іранці, їх, певно, не змогли осилити росіяни", – розповів він.

Нагадаємо, ЗСУ знову знищили усі три ворожі дрони-камікадзе, які атакували Одеську область.

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