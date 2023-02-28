Росія обходила санкції з перших днів війни в Україні: як їй це вдалося - звіт

РФ обходила санкції через офіційних дистриб'юторів або через треті країни, такі як Гонконг та Туреччина.

Росія продовжувала отримувати компоненти західного виробництва, які могла використовувати для виробництва зброї проти України до листопада 2022 року.

Про це йдеться у звіті Міжнародного партнерства з прав людини (IPHR) і незалежної антикорупційної комісії (НАКО).

Зазначається, що компоненти, вироблені компаніями Harting, Trimble та TE Connectivity, імпортувалися в Росію через офіційних дистриб'юторів або через треті країни, такі як Гонконг та Туреччина.

"Дані, які виявила і проаналізувала НАКО в рамках цього звіту, свідчать про те, що до складу російської крилатої ракети "Калібр" входять компоненти виробництва 11 іноземних компаній, серед яких дев'ять американських, а також швейцарська та тайванська", – йдеться в повідомленні.

Додамо, що Міжнародне партнерство з прав людини (IPHR) є незалежною неурядовою організацією, заснованою в 2008 році. Зокрема, IPHR документує жорстокі злочини, вчинені в контексті війни Росії проти України з 2014 року, і використовує зібрані докази для притягнення винних до відповідальності.

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Нагадаємо, нещодавно ЦРУ розсекретили, що Росія допомагає Ірану у розвитку його ракетної програми в обмін на постачання безпілотників й іншої зброї для її використання у війні проти України.

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