Росія обіцяє мільйони рублів за переїзд на окуповані території України — ЦНС

Росія оголосила про виплати своїм громадянам, які погодяться переїхати на тимчасово окуповані території України.

Росія платитиме гроші своїм громадянам, які переїдуть жити на тимчасово окуповані території України. Йдеться саме про захоплені частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і півострів Крим.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що відповідний указ, який передбачає такі "соцгарантії", видав російський диктатор Володимир Путін. Громадянами РФ обіцяють виплатити від 3 до 5 млн рублів. Проте є нюанс, необхідно привезти з собою й сім'ю.

"Виплати обіцяють насамперед тим "відкомандированим" спеціалістам, котрі привезуть із собою усю свою сім'ю", - йдеться у повідомленні.

Як пише ЦНС, найбільш затребуваними для окупаційних адміністрацій є працівники, які можуть облаштовувати рубежі або позиції та перевозити вантажі. Крім того, потрібні будівельники для "відновлення" об'єктів інфраструктури в окупованих українських містах, яку знищили російські війська.

Центр національного спротиву додав, що на тимчасово окупованих територіях ворог досі не може завершити формування окупаційних адміністрацій. Окупанти досі шукають зрадників для роботи в адміністраціях та інших фейкових структурах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни досі не можуть повноцінно запустити в роботу ряд своїх фейкових структур. Причиною є дефіцит колаборантів.

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