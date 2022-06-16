Росія обрала війну, руйнування і хаос, щоб підкорити вільний народ - Макрон

Росія обрала війну, руйнування і хаос, щоб підкорити вільний народ.

Світ ніколи цього не сприйме.

Про це на спільній пресконференції з лідерами Німеччини, Італії та Румунії в Києві 16 червня заявив президент Франції Емманюель Макрон.

“Вибір на користь війни, на користь руйнувань та хаусу, цей вибір на користь збройної агресії проти суверенної країни, щоб підкорити вільний народ ми ніколи цього не сприймемо. Безпрецедентні санкції, які були прийняті, масовані економічна, гуманітарна та військова підтримка, яку кожна з наших країн надали, - ми стоїмо пліч о пліч на захисті суверенітету та територіальної цілісності”, - наголосив Емманюель Макрон.

Він також додав, що на українській землі зараз вирішується питання долі європейської безпеки. Обличчя цієї перемоги - вільна Україна.

Нагадаємо, що Зеленський назвав найбільш ефективну зброю у війні з Росією.

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