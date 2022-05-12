Росія обстріляла 10 населених пунктів на Донеччині за добу: є загиблі та поранені (фото)

Росія обстріляла 10 населених пунктів на Донеччині за добу: є загиблі та поранені (фото)

Росія за добу 11 травня обстріляла десять населених пунктів на Донеччині. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Війська РФ вдарили по таких населених пунктах: Маріуполь, Слов’янськ, Авдіївка, Бахмут, Соледар, Орлівка, Долина, Нью-Йорк, Новоселівка, село Красногорівка.

Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти - житлові будинки, коледж, підприємство та об’єкти життєзабезпечення.

Правоохоронці задокументували воєнні злочини Росії. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, армія Російської Федерації продовжує обстрілювати Запорізьку область. У четвер, 12 травня, російські війська запустили крилату ракету по обласному центру.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

На Донеччині злетів у повітря міст через Сіверський Донець

Читайте також: