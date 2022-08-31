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Росія обстріляла 12 багатоповерхівок у Нікополі на Дніпропетровщині (фото)

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Росія обстріляла 12 багатоповерхівок у Нікополі на Дніпропетровщині (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Постраждала одна жінка.

У ніч проти 31 серпня російська армія чотири рази обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька  магазинів, аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс. 

По самому місту Нікополю окупанти вдарили двічі. Поранена 57-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У Мирівській громаді минулося без постраждалих. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, у районі Курилівського котловану в місті Кам'янське Дніпропетровської області знайшли тіло чоловіка без голови. Загиблий виявився 38-річним місцевим мешканцем, якого розшукували понад два тижні.

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