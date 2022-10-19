Росія обстріляла Бурштинську ТЕС: на місці спалахнула пожежа, дорогу перекрили

Російські окупанти в середу, 19 жовтня, обстріляли Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області. На місці події спалахнула пожежа, дорогу біля об'єкту перекрили.

Про це сказала очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Ворог атакує об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, наша область знову зазнала ракетних обстрілів. Маємо влучання по Бурштинській ТЕС, через що виникла пожежа. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Дякуючи Богу, жертв немає. Вкотре прошу реагувати на сигнали повітряної небезпеки. Зараз дорога біля Бурштинської ТЕС перекрита, організовано проїзд навколишніми селами", - сказала Світлана Онищук.

Очільниця Івано-Франківської ОВА закликала жителів регіону економити електроенергію, оскільки через обстріли енергетичної інфраструктури можливі перебої з електропостачанням.

Станом на 16:39 пожежу на Бурштинській ТЕС ліквідували.

Обстріли України ракетами та дронами 19 жовтня

Російські окупанти у середу, 19 жовтня, вкотре атакували Україну ракетами та безпілотниками. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що їм вдалося збити 4 із 6 ракет та 10 іранських безпілотників-камікадзе.

Також у столиці України сьогодні лунали вибухи. Це - робота ППО. У Києві збили російські ракети та іранські дрони.

У Чернігові вибухнув російський дрон-камікадзе. Відомо про трьох поранених.

Вибухи також лунали і у Вінницькій області.

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