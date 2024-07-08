Росія обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" у Києві: зірки відреагували на жахливий злочин окупантів

Росія вранці, 8 липня, завдала масованого ракетного удару по Україні. Ворожий снаряд влучив у дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

Внаслідок терористичної атаки пошкоджено один із корпусів медзакладу, попередньо, токсикологічного. Відомо, що є потерпілі від жахливого злочину. Нині на місці розбирають завали.

Українські знаменитості відреагували на ракетний обстріл дитячої лікарні. Зірки шоковані жахливим злочином, який скоїла РФ проти цивільного населення.

Катерина Осадча

Ведуча шокована злочином російських окупантів. Знаменитість сподівається, що ворог відповість за все і зазнає ще більших страждань.

"Як же чекаю, що все це прилетить назад у подвійній кількості і масштабі", - написала Осадча.

Допис Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

Даша Квіткова

Блогерка поділилася, що в неї просто немає слів, аби прокоментувати черговий злочин російських окупантів. Шокує, що ворог поцілив у дитячу лікарні, де перебувають дітки.

"Київ. Сьогодні (8 липня – прим. ред.). "Охматдит". Лікарня, де лежать дітки (і не тільки), яким ми з вами допомагаємо. Завали біля "Охматдиту" розбирають люди. Інколи просять "хвилини тиші", аби почути тих, хто під завалами. У мене немає слів", - висловилася блогерка.

Наслідки атаки на "Охматдит" у Києві 8 липня / Скриншот з відео

Наталка Денисенко

Акторка зазначила, що Росія своїм злочином вкотре пробила дно, коли обстріляла дитячу лікарню.

"Ні! Будь ласка! Тільки не діти в лікарні! Це дно немає вже куди пробивати", - обурилася акторка.

Допис Наталки Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Анатолій Анатоліч

Ведучий поділився, що від таких новин відчуває лише біль. Шоумен шокований, що РФ вдалася до такого терористичного злочину.

"Моя країна. Мої люди. Немає в такі моменти чужих. Чужих людей, чужих міст. Головна дитяча лікарня. Знаю особисто багатьох з цих професіоналів, які могли б працювати за кордоном, але лишилися вдома. Біль", - поділився шоумен.

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

Анастасія Приходько

Співачка сподівається, що внаслідок прильоту по лікарні "Охматдит" не буде жертв, адже там перебували діти.

"Господи, тільки без жертв, я молю…Там діти…", - написала виконавиця.

Допис Анастасії Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Ектор Хіменес-Браво

Кулінар показав наслідки ворожого обстрілу. Російські окупанти поцілили по дитячій лікарні.

"Київ. Центр міста. Вщент знищена дитяча лікарня, під завалами діти", - написав кухар.

РФ пошкодила один з корпусів дитячої лікарні "Охматдит" в Києві. / Фото: Володимир Зеленський

Надя Дорофєєва

Співачка шокована, що російські окупанти цинічно обстріляли дитячу лікарню.

"Господи…Варвари поцілили по "Охматдиту", - обурилася артистка.

Допис Наді Дорофєєвої / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дмитро Гордон

Інтерв'юер наголосив, що Росія скоїла жахливий злочин напередодні саміту НАТО у Вашингтоні. Гордон переконаний, що окупанти обов'язково відповідатимуть за скоєне.

"Центр Києва. Годину тому російські фашисти вдарили по найбільшій дитячій лікарні. Під завалами – діти. Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні ці мерзоти підписали собі вирок. Все, після цього злочину церемонитися з ними більше не будуть, кінець їм", - наголосив Гордон.

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

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