Росія обстріляла Дніпропетровщину та Миколаївщину: загинуло 30 тварин, пошкоджені будівлі

Росія в ніч проти 8 жовтня із РСЗВ обстріляла три громади в Нікопольському районі Дніпропетровщини: загинуло понад 30 свійських тварин. Також росіяни обстріляли Миколаївську область.

Про це йдеться в повідомленні ОК "Південь"

Російські окупанти з РСЗВ та артилерії обстріляли Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади Нікопольського району.

"Близько вісімдесяти снарядів понівечили приватні будинки, господарські споруди, автобусні зупинки, газогони та лінії електропередач. На подвір'ях місцевих мешканців рашисти вбили понад три десятки свійських тварин. Людських втрат немає", - йдеться у повідомленні.

Окупанти також ракетами та артилерією обстріляли Миколаївську область.

"Ворог продовжував обстріли портової інфраструктури Очакова. В Галицинівській громаді пошкоджено житловий будинок. В Широківській – нічні обстріли припали на відкриті території та дороги. В двох населених пунктах громади значних руйнувань зазнало аграрне підприємство, склади, сільгосптехніка. Постраждалих нема", - йдеться у повідомленні.

В Баштанській громаді внаслідок удару С-300 пошкоджено адмінбудівлю, заклади освіти та медичну установу. Загиблих немає.

Обстріли України

Російські окупанти постійно обстрілюють мирні населені пункти України. У ніч проти 8 жовтня росіяни ракетами обстріляли центр Харкова. Одна з ракет поцілила в лікувальний заклад.

Зранку 6 жовтня Росія обстріляла ракетами Хмельницьку область. Одна із ракет впала біля інфраструктурного об'єкту, інша - на пустирі. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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