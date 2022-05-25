Росія обстріляла Дніпропетровщину з "Ураганів": Апостолово залишилося без світла

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину та залишили одне місто без світла.
Російська армія у ніч проти 25 травня обстріляла з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади в Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його словами, ніхто з людей не постраждав. Однак місто Апостолово частково залишилося без світла.
"Наразі в усіх інших громадах області все спокійно. Російські окупаційні війська на території Дніпропетровщини відсутні", - зазначив голова обласної ради Микола Лукашук.
Нагадаємо, російські окупанти 25 травня завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Поцілили у промислове підприємство. У результаті воно повністю зруйновано.
Читайте також: