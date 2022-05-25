Росія обстріляла Дніпропетровщину з "Ураганів": Апостолово залишилося без світла

Росія обстріляла Дніпропетровщину з "Ураганів": Апостолово залишилося без світла

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину та залишили одне місто без світла.

Російська армія у ніч проти 25 травня обстріляла з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, ніхто з людей не постраждав. Однак місто Апостолово частково залишилося без світла.

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"Наразі в усіх інших громадах області все спокійно. Російські окупаційні війська на території Дніпропетровщини відсутні", - зазначив голова обласної ради Микола Лукашук.

Нагадаємо, російські окупанти 25 травня завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Поцілили у промислове підприємство. У результаті воно повністю зруйновано.

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