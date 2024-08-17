Росія обстріляла Краматорськ пʼятьма ракетами РСЗВ "Смерч": з-під завалів витягли пораненого (фото)

У Краматорську на Донеччині російським ударом зруйновано житловий будинок.

У Краматорську 17 серпня внаслідок ворожого удару був частково зруйнований двоповерховий житловий будинок.

Про це повідомили у ДСНС України.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці обстрілу надзвичайники врятували з-під завалів пораненого чоловіка 1962 р.н. та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Всього рятувальники розібрали 0,5 т будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін раніше повідомив, що росіяни вдарили по Краматорську з РСЗВ "Смерч", пролунали п'ять вибухів.

Нагадаємо, росіяни захопили три села на Донеччині і просунулись далі.

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