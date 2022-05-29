Росія обстріляла місто та сім сіл на Чернігівщині та Сумщині – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про ситуацію на фронті.
Так, протягом 95-го дня повномасштабної війни російські війська продовжували обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.
Зокрема ворог обстріляв села Сеньківка, Гірськ, Хрінівка, Гасичівка у Чернігівській області та Бачівськ, Бояро-Лежачі, Манухівку та місто Середина Буда Сумської області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 29 травня.
"З метою уточнення положення наших військ противник вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на Слобожанському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні зайнятих позицій.
А от на Харківському напрямку загарбники задіяли для обстрілів ствольну та реактивну артилерію. Також ворог вів повітряну розвідку і завдав авіаційного удару по Прудянці.
Нагадаємо, російсько-окупаційна влада затримала турецькі рибальські човни біля узбережжя Криму. На човнах було 12 рибалок.
Читайте також: