Росія обстріляла місто та сім сіл на Чернігівщині та Сумщині – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про ситуацію на фронті.

Так, протягом 95-го дня повномасштабної війни російські війська продовжували обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.

Зокрема ворог обстріляв села Сеньківка, Гірськ, Хрінівка, Гасичівка у Чернігівській області та Бачівськ, Бояро-Лежачі, Манухівку та місто Середина Буда Сумської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 29 травня.

"З метою уточнення положення наших військ противник вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Слобожанському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні зайнятих позицій.

А от на Харківському напрямку загарбники задіяли для обстрілів ствольну та реактивну артилерію. Також ворог вів повітряну розвідку і завдав авіаційного удару по Прудянці.

Нагадаємо, російсько-окупаційна влада затримала турецькі рибальські човни біля узбережжя Криму. На човнах було 12 рибалок.

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