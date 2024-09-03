Росія обстріляла навчальний заклад у Полтаві: реакція Мозгової, Бєднякова й інших на жахливий злочин

У вівторок, 3 вересня, країна-агресорка Росія обстріляла балістичними ракетами Полтаву.

На жаль, є влучання. Ворожі снаряди поцілили по будівлі інституту та лікарні. Станом на 16:40 відомо, що 47 людей загинуло, а 206 – дістали поранення. Наразі рятувальні роботи тривають, а в області вже оголосили триденну жалобу.

Українські знаменитості відреагували на жахливий злочин країни-агресорки. Вони висловлюють співчуття постраждалим та сім'ям загиблих. Знаменитості шоковані злочином, який скоїли окупанти.

Олена Мозгова

Продюсерка зазначила, що це жахливий злочин. Олена Мозгова висловила свої співчуття всім тим, хто постраждав від моторошного обстрілу.

"Це просто жах…Немає слів…Мої співчуття, Полтаво…", - написала продюсерка.

Олена Мозгова відреагувала на обстріл Полтави / Фото: facebook.com/olenamozgova1

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Виконавиця двома мовами написала про злочин РФ, аби й її закордонні підписники знали, що коїть країна-агресорка. Артистка шокована, що між оголошенням тривоги та влучанням минуло дуже мало часу, що люди просто не встигли сховатися в укриттях.

"росія атакувала Полтаву двома балістичними ракетами. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку. Між тривогою і прильотом минуло дуже мало часу: повторний удар застав людей в момент евакуації до бомбосховищ. Люди опинилися під завалами! На жаль, багато постраждалих. Понад 200 людей поранені, відомо про 47 загиблих. Мої співчуття родинам загиблих", - висловилася співачка.

Андрій Бєдняков

Ведучий шокований вчинком Росії. Однак ще більше Бєднякова шокує, що кремлівський диктатор в цей час, коли РФ убиває невинних людей, продовжує спокійно жити та навіть їздити з офіційними візитами до інших країн, хоча Міжнародний кримінальний суд видав дозвіл на його арешт.

"Полтава…Щирі співчуття родинам загиблих…Величезна кількість загиблих та поранених.. Водночас головний вбивця та терорист планети крокує своїми ніжками Монголією та плює на всі ці міжнародні кримінальні суди та організації. Йому тиснуть руки, обіймають…А десь в Україні з-під завалів дістають тіла людей…", - обурився шоумен.

Реакція Андрія Бєднякова на обстріл Полтави / Фото: із соцмереж

Надя Дорофєєва

У співачки просто немає слів, аби описати все це жахіття, що коїть країна-агресорка. Виконавиця висловила співчуття всім, хто постраждав від злочину РФ.

"Полтава…Рідні, який кошмар", - написала співачка.

Реакція Наді Дорофєєвої на обстріл Полтави / Фото: із соцмереж

Ірина Сопонару

Акторка зробила допис англійською мовою, аби про злочин РФ знали її міжнародні підписники. Артистка написала про кількість загиблих та постраждалих, а також нагадала, що Росія – терористична країна.

Ірина Сопонару писала про постраждалих та загиблих станом на 14:20, наразі їхня кількість зросла / Фото: із соцмереж

Маша Єфросиніна

Ведуча просто шокована злочином Росії. Знаменитість висловила свої співчуття всім, хто сьогодні у Полтаві постраждав від ворожих дій країни-агресорки.

"Полтава…Це все нестерпно. Мої співчуття всім", - висловилася ведуча.

Реакція Маші Єфросиніної на обстріл Полтави / Фото: із соцмереж

Злата Огнєвіч

Виконавиця висловила свої співчуття всім постраждалим та сім'ям загиблих від ракетного обстрілу.

"Полтава…Глибокі співчуття постраждалим", - написала співачка.

Реакція Злати Огнєвіч на обстріл Полтави / Фото: із соцмереж

Настя Каменських

Виконавиця написала, що українцям через Росію нині доводиться жити в жахливих реаліях. Щодня країна-агресорка забирає життя невинних людей.

"Сьогоднішня трагедія в Полтаві знов залишила рани на серці кожного українця. Російський удар забрав життя 47 людини, а понад 200 отримали поранення. Учбовий заклад і лікарня – місця, де ми ростимо майбутнє та зберігаємо життя, рф перетворила на поле жорстокості та болю. Щоденні обстріли, втрата близьких, страх і тривога – це реальність, в якій нині живуть українці. Полтаво, я з тобою...", - висловилась співачка.

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