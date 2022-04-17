Росія обстріляла один з районів Дніпропетровської області, є загиблий

Росія обстріляла один з районів Дніпропетровської області, є загиблий

Обстріл вівся з окупованих територій Херсонської області, повідомив Лукашук.

Російські війська вдень 17 квітня обстріляли Криворізький район Дніпропетрвоської області, внаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За даними керівника обласної ради Дніпропетровщини, обстріл вівся з окупованих територій Херсонської області.

"Ще один день героїчної боротьби добігає кінця. Сьогодні на Дніпропетровщині зафіксовано один ворожий обстріл з Херсонщини по околицям Криворізького району. На жаль, одна людина загинула", - написав він.

Як наголосив Лукашук, наразі кордони Дніпропетровщини - захищені. Вся інфраструктура працює.

Нагадаємо, ЗСУ стримують військові підрозділи окупантів, тому Росії не вдається почати наступ на Донбасі.

Читайте також: