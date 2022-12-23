Росія обстріляла одне із енергетичних підприємств: загинув працівник, ще один - поранений

Російські терористи 23 грудня знову обстріляли одне із підприємств ДТЕК. Там загинув енергетик, ще одного працівника поранено.

Про це повідомили у ДТЕК.

"Окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК "Енерго", внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії. На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одного було поранено. Це вже 21-ша терористична атака росії на енергетичні об'єкти ДТЕК", - повідомили у компанії.

У ДТЕК зазначили, що підприємство відновить роботу після того, як закінчиться обстріл.

Обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Окупанти хочуть взимку залишити українців без тепла та електрики, щоб змусити владу капітулювати.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців напередодні свят бути обережними, оскільки окупанти можуть заново атакувати Україну ракетами. Також експерти прогнозують, що ракетні удари можуть бути 23-30 грудня.

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