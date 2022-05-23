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Росія обстріляла ракетами залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині: є серйозні пошкодження колії

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Росія обстріляла ракетами залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині: є серйозні пошкодження колії

Фото: ТСН.ua

Ввечері у понеділок, 23 травня, Росія випустила чотири ракети по Дніпропетровщині.

Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Внаслідок ракетних ударів пошкоджено серйозно залізничні колії та контактну мережу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

"У нас одразу чотири вечірні "прильоти". Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли поновимо рух, поки незрозуміло", - зауважив очільник області. 

Він додав, у результаті потужних вибухів у 12 будинках поряд - пошкоджені дахи та вибиті вікна. На щастя, люди не постраждали. 

Нагадаємо, раніше президент Зеленський висловив свою думку, що між війною в Україні і світовою пандемією коронавірусу можна провести аналогії.

Росія випустила по Україні 2275 ракет - Зеленський у зверненні 23 травня

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