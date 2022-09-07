Росія обстріляла ракетами Запоріжжя та Полтавщину: перші подробиці від очільників ОВА

Пізно ввечері середи, 7 вересня, під час оголошеної повітряної тривоги у Запоріжжі та Кременчуцькому районі Полтавської області пролунали потужні вибухи.

За повідомленнями місцевої влади, в області спрацювали системи протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомили голови Полтавської та Запорізької ОВА Дмитро Лунін та Олександр Старух.

"Звуки вибухів, які чутно було в Кременчуцькому районі, – це робота ППО. Зберігаємо спокій і залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ", - написав очільник Полтавської області.

Очільник Запорізького регіону прокоментував вибухи, про які повідомляли місцеві жителі у пабліках, так: "Гучний звук, що було нещодавно чутно в обласному центрі - це результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ. Наші захисники врятували нас від чергового ворожого "прильоту". Віримо в Збройні сили України!".

Зауважимо, станом на 22:30 повітряна тривога на території Полтавської області скасована, водночас на Запоріжжі - досі триває. Тому закликаємо не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях, допоки не буде безпечно виходити.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що активна фаза війни проти Росії не закінчиться 2022 року і продовжиться 2023 року. На його думку, тривалість війни вже вимірюється місяцями.

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