Росія обстріляла село на Сумщині забороненими фосфорними снарядами (відео наслідків)

Російська Федерація під час обстрілу Сумської області використала фосфорні снаряди, заборонені під час ведення війни.

За повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, росіяни застосували фосфорні снаряди під час обстрілу одного із сіл Юнаківської громади.

Про це очільник ОВА написав у Telegram.

"Удар забороненим при веденні війни озброєнням завдали з "Градів". Снаряди з фосфором заборонені при веденні війни! Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні посадовця.

Також Жививицький опублікував відео наслідків, на якому видно, як посеред дороги горять фосфорні снаряди.

До слова, білий фосфор - воскоподібна речовина, яка буває безбарвною або жовтого кольору, вогненебезпечна, відрізняється стійким часниковим запахом. Від 1977 року Женевською конвенцією про захист жертв війни застосування фосфорних бомб та інших снарядів з білим фосфором поблизу та всередині населених пунктів було заборонено. Згідно з міжнародним законодавством таку зброю можна використовувати лише у разі обстрілу військових об'єктів.

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