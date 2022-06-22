Росія обстріляла школу та дитячий садочок на Дніпропетровщині (фото)

Росія обстріляла школу та дитячий садочок на Дніпропетровщині (фото)

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Російські окупанти в ніч проти 22 червня обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. У результаті в селі Велика Костромка пошкоджено школу та дитячий садочок.

Про це повідомив мер Зеленодольська Дмитро Невеселий і показав фото наслідків.

Також від обстрілу постраждали старостат і магазин, пошкоджені лінії газопостачання та електропередачі.

Нагадаємо, вночі окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з артилерії, а саме Апостолівську та Зеленодольську громади. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Фото: Дмитро Невеселий

Фото: Дмитро Невеселий

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