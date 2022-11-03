Росія обстріляла термінал в Миколаївському морському порту, який орендує китайська корпорація - МЗС України

Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України.

Армія Росії здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Внаслідок обстрілу було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів.

"Ми постійно привертаємо увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки", - зазначив речник.

Він закликав китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств.

Нагадаємо, у МЗС України спростували заяву президента РФ Володимира Путіна про те, Україна нібито надала якісь гарантії щодо виконання "зернової угоди".

Водночас президент України Володимир Зеленський прокоментував такі заяви Кремля.

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