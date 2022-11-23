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Росія обстріляла Україну 70 ракетами та 5 безпілотниками: скільки вдалось збити

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росія обстріляла Україну 70 ракетами та 5 безпілотниками: скільки вдалось збити

Фото: Associated Press

Росія обстрілювала Україну 10 літаками Ту-95 та ракетними катерами.

Російські терористи у середу, 23 листопада, випустили по Україні 70 ракет та 5 ударних безпілотників "Ланцет". Українська ППО збила 51 ракету та всі дрони. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Ракети Росія випустила по Україні з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

"Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", - йдеться у повідомленні. 

ЗСУ збили 51 ракету та 5 ударних безпілотників типу "Ланцет". 

Ракетний обстріл 23 листопада 

Російські терористи у середу, 23 листопада, масовано обстріляли Україну ракетами. Російські окупанти запустили на Київ 31 ракету. Українські захисники зуміли збити 21 ракету. У Києві через обстріли загинуло троє людей, серед яких є 17-річна дівчина. 

Посли США, Великої Британії та Франції засудили дії РФ. Черговий ракетний удар відбувся одразу після визнання Європарламентом Росії державою-спонсором тероризму.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1193
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