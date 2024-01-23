Росія обстріляла Україну: Огнєвіч чула вибухи, а Приходько відчула, як у метро тремтіли стіни

Російські військові 23 січня вкотре масовано обстріляли Україну ракетами.

Окупанти застосовували різні типи ворожих снарядів. Усього по Україні було випущено 41 ракету, що атакують балістичною траєкторією. Силам ППО вдалося збили 21 ворожий снаряд.

Українські знаменитості відреагували на черговий злочин країни-агресорки проти мирного населення. Зірки показують наслідки ворожої атаки, а також розповідають, як пережили обстріл.

Злата Огнєвіч

Співачка говорить, що чула вибухи, які були зовсім поруч. Виконавиця висловила свої співчуття всім, хто постраждав від ворожого обстрілу.

"Мій ранок почався з повітряної тривоги, вибухів, спалахів, які були зовсім поруч. Проте, це не зрівняється з тим, що знову загинули люди і сім'ї втратили свої домівки. Мені дуже боляче через це, я надсилаю всю свою підтримку", - поділилася артистка.

Злата Огнєвіч

Андрій Бєдняков

Шоумен обурився черговим злочином окупантів проти мирного населення. Ведучий поділився, якої долі бажає пілотам винищувачів, які випускають ворожі снаряди.

"Як же хочеться, щоб родичі всіх пілотів Ту та МіГ якомога скоріше одягнули чорні сукні та купили гвоздики", - зазначив шоумен.

Допис Андрія Бєднякова

Христина Решетнік

Дружина Григорія Решетніка - Христина - не спала всю ніч, адже о другій ночі прочитала про можливий обстріл. Врешті, всю повітряну тривогу родина Решетніка перебувала в безпечному місці – підземному паркінгу.

Григорій Решетнік із синами

"О другій годині ночі вже прочитала, що борти вилетіли, і вже не спала, чекала, що буде. Сиджу в укритті і думаю, що це все просто страшний сон", - обурилася Христина.

Допис Христини Решетнік

Марина Боржемська

Тренерка показала наслідки ворожого обстрілу по Україні. Як зазначила Боржемська, вона не розуміє, чому на долю українців випало таке випробування.

"У мене лише одне запитання…За що? Біль, розпач, ненависть…", - поділилася спортсменка.

Постраждала від обстрілу багатоповерхівка в Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Ольга Сумська

Акторка разом із чоловіком та донькою перебувала під час повітряної тривоги в паркінгу. Артистка також показала наслідки ворожого обстрілу в Харкові та Києві.

Допис Ольги Сумської

"Харків зараз! Повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку в Харкові…Ось Київ зранку після жахливої атаки…", - обурилася Сумська.

Допис Ольги Сумської

Даша Квіткова

Блогерка показала наслідки ворожого обстрілу. Щоправда, Даша обурилася, що Instagram видалив її допис за порушення правил спільноти.

"Instagram знову і знову видаляє сторіз про покидьків-сусідів", - обурилася Квіткова.

Допис Даші Квіткової

Анастасія Приходько

Співачка ховалася разом із сином в метро. Як говорить артистка, обстріл був настільки жахливим, що навіть в підземці тремтіли стіни.

Анастасія Приходько з сином

"Вже дуже багато людей у метро…Мій Київ! Навіть в метро сьогодні стіни тремтіли", - поділилася співачка.

alyona alyona

Виконавиця розповіла про злочини окупантів на українських землях. Артистка це зробила українською та англійською мовами, аби й за кордоном про це знали.

"Вранці 23 січня відбувся черговий жорстокий обстріл території України російською армією. Харків. Влучення у дві багатоповерхівки. Четверо людей загинули та ще близько 42 постраждали. Київ. Пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі. Є постраждалі та одна людина загинула. На Київщині внаслідок пошкодження будинків троє людей постраждали. На Дніпропетровщині одна людина загинула та одна травмована", - написала артистка.

Постраждала від обстрілу багатоповерхівка в Харкові

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