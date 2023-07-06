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Росія обстріляла вокзал на Харківщині: повністю знищена будівля, фото масштабної пожежі

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росія обстріляла вокзал на Харківщині: повністю знищена будівля, фото масштабної пожежі

На вокзалі спалахнула сильна пожежа / Фото: Прокуратура Харківської області

Правоохоронці розслідують терористичний удар Росії.

Російська терористична армія у четвер, 6 липня, обстріляла один із залізничних вокзалів у Харківській області. Через удар повністю згоріла будівля. 

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. 

Російські терористи вдарили 6 липня близько 11:00 по станції "Одноробівка" Богодухівського району. На місці спалахнуло приміщення вокзалу. Воно повністю знищено, оскільки на місці події виникла пожежа. Попередньо, окупанти стріляли з артилерії. 

Росіяни знищили будівлю вокзалу на Харківщині / © Прокуратура Харківської області
Росіяни знищили будівлю вокзалу на Харківщині / Фото: Прокуратура Харківської області

"За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомили в прокуратурі. 

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 6 липня вдарили ракетою по житловому будинку у Львові. На місці трагедії загинуло 5 людей, 40 осіб отримали травми. Наразі триває розбір завалів. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1283
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