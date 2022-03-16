Росія обстріляла вокзал в Запоріжжі: пошкоджено колії, змінено рух поїздів

Персонал та пасажири не постраждали.

Унаслідок російського обстрілу 16 березня зазнала ушкоджень інфраструктура станції "Запоріжжя-2". Персонал та пасажири не постраждали.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Зокрема, пошкоджено колії, контактну мережу, у будівлях повилітали шибки. Також на станції знаходилися приміські поїзди без пасажирів, у них пошкоджено вікна.

Через обстріл будо відмінено приміський поїзд Запоріжжя - Канцерівка, поїзд Запоріжжя - Синельниково відправиться о 9:30 зі станції "Запоріжжя-Ліве".

Відправка усіх приміських поїздів, які вирушали із станції "Запоріжжя-2" буде тимчасово перенесена на основний залізничний вокзал міста.

Нагадаємо, що зранку 16 березня Росія завдала удару по залізничному вокзалу "Запоріжжя-2". Там пролунав потужний вибух. Його характер поки невідомий.

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