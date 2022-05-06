Росія обстріляла з "Градів" Дніпропетровщину та завдала ракетного удару

У ніч проти 6 квітня російські окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, з "Градів" Росія обстріляла два села в Зеленодольській та Широківській громаді. А у Покровську громаду прилетіла ворожа ракета. Вона влучила у поле, нічого не зачепила.

Нагадаємо, до Дніпропетровської області переїхали заводи, підприємства та кав'ярні з Донеччини та Луганщини, де ідуть бойові дії. Підприємці перевезли своє обладнання та сировину. На Дніпропетровщині їм допомогли знайти приміщення для роботи та розселити людей.

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