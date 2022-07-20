Росія обстріляла з "Градів" та артилерії центр міста Гуляйполе на Запоріжжі: є жертви

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки по місту є загиблі.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Сьогодні ввечері ворог обстріляв з "Градів" та артилерії центр міста Гуляйполе. За словами свідків, окупант застосував понад 20 снарядів. Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв’язку, приватні будинки", - йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що на місці ворожих обстрілів зайнялися пожежі, які ліквідовують рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, в Одеській області в порту пролунав вибух та спалахнула пожежа. Трапилося це на території морського торговельного порту у місті Рені Ізмаїльського району. Працівники ДСНС встановили, що спалахнули три автоцистерни з паливно-мастильними матеріалами. У результаті інциденту є загиблий та поранений.

У світі стартували масові мітинги з вимогою визнати Росію державою-терористом

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