Росія обстріляла з "Ураганів" Харків: зросла кількість жертв та постраждалих

Росія обстріляла з "Ураганів" Харків: зросла кількість жертв та постраждалих

Внаслідок російського обстрілу Харкова, який окупанти здійснили вдень 21 червня, загинули 5 людей, ще 11 отримали поранення.

Як повідомили в поліції області, для обстрілів мирного населення російські війська використали ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) "Ураган".

Про це написав начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвіно.

"Російські військові обстріляли Індустріальний район. Обстріляні були комерційні та житлові будівлі. Жодного військового об’єкту. Попередньо, РСЗВ "Ураган". На жаль, 5 загиблих, 11 поранених. Відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За його словами, слідчі провели огляд місця події.

Нагадаємо, у Харківській ОВА повідомляли, що у вівторок, 21 червня, російські окупанти обстріляли житловий район Харкова. Під обстрілами опинився Індустріальний район. За попередніми даними, було відомо про сімох постраждалих мирних жителів та загибель дитини.

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