Росія обстріляла житлові будинки, заводи, школу, готель, виш на сході України: є жертви, серед яких - дитина

Росія обстріляла житлові будинки, заводи, школу, готель, виш на сході України: є жертви, серед яких - дитина

За добу 16 травня російські військові обстріляли 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, внаслідок чого загинуло 20 мирних громадян, серед них - одна дитина.

Як йдеться у повідомленні Угруповання Об’єднаних сил, уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Про це інформує пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

"Росіяни обстріляли 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та 6 виробничих підприємств і заводів. В результаті цих обстрілів загинуло 20 мирних громадян (серед них одна дитина)", - зазначили українські військові.

Українські захисники і захисниці відбили 16 травня 11 атак ворога. Ще на 3 локаціях тривають бої. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 1 зенітний ракетний комплекс "Тор";

• 5 танків;

• 6 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ);

• 12 одиниць бойової броньованої техніки;

• 1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 1 ворожий літак (Су-25) та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ситуація на східному напрямку поки залишається незмінною, там тривають важкі бої. Українська армія міцно тримає оборону.

Читайте також: