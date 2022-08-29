Росія обстріляла житлові квартали Енергодара: поранено щонайменше 10 людей (відео)

У ніч проти 29 серпня російська армія обстріляла Енергодар у Запорізькій області. Численні осколкові поранення отримали щонайменше 10 місцевих мешканців. Двох постраждалих госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Було знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок, припаркованих біля будинків на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.

"Очевидно, так рашисти відпрацювали свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє", - зазначив Орлов.

Нагадаємо, місія Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ) вирушила до Запорізької АЕС, яку захопили російські окупанти, котрі своїми злочинними діями ставлять під загрозу увесь світ. Місія прибуде туди цього тижня.

Цинічний і системний обстріл Росією окупованого Енергодара — це організована кривава вистава, мета якої — залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили та замаскувати свої «ядерні» злочини. Варварам байдуже, скільки людей убити заради пропагандистської картинки. pic.twitter.com/4yvMIXzpfm — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 29, 2022

Європа вимагає від Росії повне підключення ЗАЕС до української енергомережі

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