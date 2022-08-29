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Росія обстріляла житлові квартали Енергодара: поранено щонайменше 10 людей (відео)

Росія обстріляла житлові квартали Енергодара: поранено щонайменше 10 людей (відео)

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Росія обстріляла житлові квартали Енергодара: поранено щонайменше 10 людей (відео)

Скриншот із відео Михайла Подоляка

Під удар потрапили житлові райони міста.

У ніч проти 29 серпня російська армія обстріляла Енергодар у Запорізькій області. Численні осколкові поранення отримали щонайменше 10 місцевих мешканців. Двох постраждалих госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Було знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок, припаркованих біля будинків на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів. 

"Очевидно, так рашисти відпрацювали свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє", - зазначив Орлов.

Нагадаємо, місія Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ) вирушила до Запорізької АЕС, яку захопили російські окупанти, котрі своїми злочинними діями ставлять під загрозу увесь світ. Місія прибуде туди цього тижня.

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