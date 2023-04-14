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Росія обстріляла житлові квартали Слов'янська: є жертви

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росія обстріляла житлові квартали Слов'янська: є жертви

Фото: Павло Кириленко

Ворог влучив у три п‘ятиповерхових будинки. 

Російські загарбники, сьогодні, 15 квітня, обстріляли Слов‘янськ. У місті пролунало щонайменше 7 вибухів у районі ЗОШ №8. Внаслідок обстрілу відомо про одного загиблого та 6 постраждалих.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він зазначив, що ворог влучив у три п‘ятиповерхових будинки. 

"Один будинок частково зруйнований. У двох - сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола", - йдеться у повідомленні.

Напередодні російська окупаційна армія знову завдала ударів по місту Оріхів у Запорізькій області. Війська країни-агресорки застосували винищувачі Су-35.

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Дата публікації
Перегляди
736
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