Росія обстріляла житлові квартали Слов'янська: є жертви

Ворог влучив у три п‘ятиповерхових будинки.

Російські загарбники, сьогодні, 15 квітня, обстріляли Слов‘янськ. У місті пролунало щонайменше 7 вибухів у районі ЗОШ №8. Внаслідок обстрілу відомо про одного загиблого та 6 постраждалих.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він зазначив, що ворог влучив у три п‘ятиповерхових будинки.

"Один будинок частково зруйнований. У двох - сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола", - йдеться у повідомленні.

Напередодні російська окупаційна армія знову завдала ударів по місту Оріхів у Запорізькій області. Війська країни-агресорки застосували винищувачі Су-35.

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