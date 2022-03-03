Росія обстріляла житлові райони Харкова і "Барабашово": спалахнули пожежі (відео)

Розтрощило квартири, автівки, горять склади.

Ввечері 3 березня російські ракети обстріляли житлові масиви Харкова. Постраждали житлові будинки, багатоповерхівки та ринок "Барабашово".

Про це повідомляє ДСНС.

"Щойно ракетами було обстріляно житлові масиви міста Харкова: вулиця Героїв праці, проспект Тракторобудівників, північна Салтівка, Салтівка, район "Барабашово". Безпосередньо зараз горять склади "Барабашово", горять житлові будинки поруч, багатоповерхівки. Багато завалів", - розповіли рятувальники.

Ворожий снаряд також влучив у квартиру житлового комплексу "Воробйові гори". Розтрощило квартири, автівки.

Триває пошук постраждалих, а також загиблих. Рятувальники розбирають завали. Залучено 140 осіб та 48 одиниці техніки ДСНС.