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Росія обстріляла житлові райони Харкова і "Барабашово": спалахнули пожежі (відео)

Росія обстріляла житлові райони Харкова і "Барабашово": спалахнули пожежі (відео)

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Росія обстріляла житлові райони Харкова і "Барабашово": спалахнули пожежі (відео)

Розтрощило квартири, автівки, горять склади.

Ввечері 3 березня російські ракети обстріляли житлові масиви Харкова. Постраждали житлові будинки, багатоповерхівки та ринок "Барабашово".

Про це повідомляє ДСНС.

"Щойно ракетами було обстріляно житлові масиви міста Харкова: вулиця Героїв праці, проспект Тракторобудівників, північна Салтівка, Салтівка, район "Барабашово". Безпосередньо зараз горять склади "Барабашово", горять житлові будинки поруч, багатоповерхівки. Багато завалів", - розповіли рятувальники. 

Ворожий снаряд також влучив у квартиру житлового комплексу "Воробйові гори". Розтрощило квартири, автівки

Триває пошук постраждалих, а також загиблих. Рятувальники розбирають завали. Залучено 140 осіб та 48 одиниці техніки ДСНС.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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