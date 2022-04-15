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Росія обстріляла житловий район Харкова, є загиблі та десятки поранених, серед них - діти

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Росія обстріляла житловий район Харкова, є загиблі та десятки поранених, серед них - діти

Getty Images

Поранення внаслідок обстрілів окупантів отримали 34 людини.

В другій половині дня 15 квітня російські окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків, загинули 7 людей, серед них - одна дитина семи місяців. 

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. 

На жаль, за словами очільника області, 34 людини поранені, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей, серед них - одна дитина семи місяців. Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу. 

"Прошу вас, жителі Харкова, без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях", - закликав Синєгубов. Та запевнив, що жоден військовий злочин окупантів не залишиться непокараним.

Нагадаємо, міський голова Куп'янська погодився співпрацювати з окупантами і втік до РФ, про це розповів очільник області Синєгубов.

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