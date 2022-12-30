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Росія обстріляли прикордонну Семенівку на Чернігівщині: є загиблий, місто без світла

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Росія обстріляли прикордонну Семенівку на Чернігівщині: є загиблий, місто без світла

Фото: Донецька ОДА

Ворог імовірно застосував ствольну артилерію.

Російські окупанти 30 грудня обстріляли Семенівку Чернігівської області, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Чернігівщина, місто Семенівка. Окупанти обстріляли населений пункт, імовірно застосувавши ствольну артилерію. Зафіксовано три прильоти", - написав він.

Тимошенко також зазначив, що наразі відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється. Також у місті зникла електроенергія.

Нагадаємо, що РФ майже щодня атакує прикордонні регіони України. Зокрема, під вогнем були три громади Сумської області. Там за добу зафіксували майже 100 прильотів. Ворог гатив з мінометів та САУ. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

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Дата публікації
Перегляди
697
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