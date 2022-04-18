Росія обстрілює "Азовсталь", де ховаються близько тисячі людей, надважкими авіабомбами – відео

Поки що невідомо, чи є постраждалі внаслідок бомбардування.

Російські окупанти завдають ударів по "Азовсталі", що у Маріуполі, надважкими авіабомбами.

Там, в підземних укриттях, перебувають щонайменше тисяча мирних жителів. Переважно це жінки с дітьми та літні люди. Відео з висоти пташиного польоту розмістила Маріупольська міська рада в Telegram.

У ролику видно густий чорний дим.

Поки що невідомо, чи є постраждалі внаслідок бомбардування.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до керівництва РФ з вимогою негайно відкрити гумкоридор із Маріуполя. Україна також вимагає "термінового гуманітарного коридору з території комбінату "Азовсталь" для жінок, дітей та інших цивільних осіб".

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