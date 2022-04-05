Росія обстрілює Харківщину з танків і мінометів: є загиблі та поранені місцеві мешканці

Росія обстрілює Харківщину з танків і мінометів: є загиблі та поранені місцеві мешканці

За добу окупанти завдали понад пів сотні ударів.

Російська армія продовжує обстрілювати Харків та область: внаслідок атак ворога є загиблі та поранені мирні мешканці.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, протягом минулої доби війська країни-окупантки завдали 54 удари із різних видів зброї дальної дії. Зокрема, використали артилерійські удари, мінометні і танкові обстріли, обстріли з РСЗВ. Постраждали райони Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.

Серед мирного населення є постраждалі є в Харкові та Чугуєві. У Харкові та районі внаслідок атак арміє РФ загинуло чотири людини, а трьох осб шпиталзували. У Чугуївському районі двоє загиблих. Крім того, п'ять осіб поранено.

Як повдомлялося, деякі села на Київщині після обстрілів просто перестали існувати. У селах на північний-захід від столиці, що впродовж усього березня потерпали від рашиської навали, знаходять тіла розстріляних місцевих жителів. Людей окупанти розстрілювали з дистанції: у автівках, коли місцеві намагалися втікати із атакованих населених пунктів, і холоднокровано одиночними пострілами у голову - просто у погребах.

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