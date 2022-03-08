Росія обстрілює напрямок руху гуманітарного вантажу, який прямує до Маріуполя - Верещук

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій наголосила, що якщо постраждають від цих обстрілів люди, України звернеться до міжнародного трибуналу.

Вага вантажу - понад 90 тонн. Наш гуманітарний вантаж прямує у Маріуполь і ми розраховуємо на ті зобов'язання, які взяла на себе РФ, офіційно попередивши Червоний Хрест, що 5 та 6 березня про те, що вони готові дотримуватися режиму припинення вогню.

Про це 8 березня повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Зараз поступають сигнали, що Росія обстрілює напрямок руху гуманітарного вантажу. Звертюсь до Російської Федерації: ми з вами домовились, що Червоний Хрест буде посередником у наших з вами перемовинах. Ми повідомили Червоний Хрест, ми, як українська сторона, і ви, як російська сторона, що готові, і підтвердили свої наміри письмово відкрити гуманітарний коридор у напрямку Маріуполь-Запоріжжя, Запоріжжя-Маріуполь для евакуації людей та завезення гуманітарних вантажів. Якщо обстріли будуть продовжуватись, а також завдадуть шкоди життю і здоров'ю цивільних людей в межах гуманітарного коридору, ми безвідкладно звернемося до міжнародного трибуналу з вимогою притягти до відповідальності осіб, які ухвалили рішення і не дотримались взятих на себе обіцянок. Ми звертаємось до усіх лідерів вільного світу: стежте, будь ласка, за ситуацією, яка розгортається на маріупольському напрямку, де буквально в заручниках опинилося 300 тисяч людей, з них інсулінозалежні, онкохворі, маленькі діти", - заявила Верещук.

Вона наголосила, що це гуманітарна катастрофа, яка потребує уваги всього світу. Ми будемо інформувати вас, шановні українці і шановне світове співтовариство, як розвиватимуться події. Давайте разом висвітлюючи те, що відбувається сьогодні в Україні, допомагаючи одне одному. Зупинимо Путіна і його наміри щодо знищення нашої української держави. Працюємо! Перемагаємо! Слава Україні!

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по нашим містам, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, які залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

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