Росія обстрілює прикордоння Сумщини: пролунало понад 150 вибухів, є загиблий

У Краснопільській громаді загинула одна людина.

Протягом дня 12 травня російська армія 26 разів обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Обстрілів зазнали Сумська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

У Білопільській громаді ворог бив з мінометів та наніс удар FPV дроном. В Есманьській громаді росіяни вдарили FPV дроном та обстріляли насеені пункти з мінометів. У Великописарівській громаді росіяни скинули 29 мін.

У Краснопільській громаді було здійснено обстріли з мінометів та артилерії. Внаслідок артобстрілу загинув один житель громади, ще два жителя отримали поранення.

Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з мінометів. Миропільська громада: здійснено обстріл з танку. У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл з мінометів.

У Сумській громаді ворог наніс ракетний удар по околиці міста Суми. У Середино-Будській громаді росіяни скинули шість мін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про жорстку ситуацію на фронті і звернувся до військових.

Читайте також: