Росія обстрілює прикордоння Сумщини: пролунало понад 150 вибухів, є загиблий

У Краснопільській громаді загинула одна людина.
Протягом дня 12 травня російська армія 26 разів обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Обстрілів зазнали Сумська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
У Білопільській громаді ворог бив з мінометів та наніс удар FPV дроном. В Есманьській громаді росіяни вдарили FPV дроном та обстріляли насеені пункти з мінометів. У Великописарівській громаді росіяни скинули 29 мін.
У Краснопільській громаді було здійснено обстріли з мінометів та артилерії. Внаслідок артобстрілу загинув один житель громади, ще два жителя отримали поранення.
Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з мінометів. Миропільська громада: здійснено обстріл з танку. У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл з мінометів.
У Сумській громаді ворог наніс ракетний удар по околиці міста Суми. У Середино-Будській громаді росіяни скинули шість мін.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про жорстку ситуацію на фронті і звернувся до військових.
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