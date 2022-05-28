Росія оголосила про псевдогуманітарні маршрути в Чорному морі для цивільного судноплавства - ВМС ЗСУ

Росія оголосила про псевдогуманітарні маршрути в Чорному морі для цивільного судноплавства - ВМС ЗСУ

В акваторії Чорного моря стоять два носії крилатих ракет РФ типу "Калібр".

Продовжуючи і надалі нехтувати нормами міжнародного Морського права корабельні угруповання Росії блокують цивільне судноплавство в акваторіях Чорного та Азовського морів, зробивши їх зоною ведення бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

Наразі, у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет РФ типу “"Калібр" із сумарним залпом до 16 ракет.

"Водночас РФ цинічно оголошує про нібито безпечні маршрути в Чорному морі для цивільного судноплавства. Така заява є маніпуляцією. Країна-агресор не може бути гарантом безпеки, адже з перших днів повномасштабного вторгнення, в порушення норм безпеки цивільного судноплавства і міжнародного гуманітарного права РФ вела обстріли іноземних цивільних суден", - йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ наголосили, що безпечними маршрутами можуть бути тільки ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни.

"Ми не граємо по підступним правилам ворога, який кожен день намагається знищити нас та нашу економіку, блокуючи судноплавство та обстрілюючи цивільну інфраструктуру. Які б "гуманітарні" ярлики вони на себе не чіпляли, світ побачив справжнє лице РФ", - наголосив командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа.

Нагадаємо, Росія розкидала в Чорному морі близько 600 мін: вони дрейфують біля берегів чотирьох країн.

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