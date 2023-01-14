Росія оголосить мобілізацію і кине бійців у новий наступ, можливо, у квітні – The Times

У російських військкоматах вже проводиться серйозна підготовка до мобілізації, каже західна розвідка.

Росія оголосить нову хвилю мобілізації найближчими тижнями: планують набрати до війська 500 тис. осіб та кинути в новий наступ на Україну у квітні.

Про це повідомляє видання The Times із посиланням на західну розвідку.

"Якщо рішення буде ухвалено протягом кількох тижнів, до квітня, коли зимова багнюка в Україні висохне достатньо для великого наступу, можна буде навчити й відправити на фронт до 500 000 додаткових росіян", – йдеться в матеріалі.

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У розвідці також повідомили, що у російських військкоматах уже проводиться серйозна підготовка до мобілізації.

За інформацією видання, російська влада провела приватне опитування в країні, результати якого свідчать про те, що пересічні громадяни переживають через війну. Водночас росіяни, як і Кремль, не бажають миритися з поразкою в ній.

Нагадаємо, дані української розвідки свідчать, що нова хвиля мобілізації в РФ буде оголошена вже 15 січня. У ГУР Міноборони теж мають інформацію про плани ворога набрати до війська пів мільйона людей і кинути їх наступати на Україну.

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що в Росії обов’язково закриють кордони для виїзду чоловіків віком до 65 років. Зауважимо, що в РФ ще від 9 січня обмежили виїзд за ммежі країни військовозобов'язаним.

А за даними очільника Міноборони України Олексія Резнікова, російські окупанти вже навесні можуть наступати із захоплених районів територій на півдні та сході.

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