Росія оголосить мобілізацію після Різдва: розвідка Естонії оцінила, коли окупанти прибудуть на фронт

У Росії після Різдва розпочнеться друга хвиля мобілізації, а на фронті нових мобілізованих можна буде очікувати наприкінці березня чи на початку квітня.

Про це очільник розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг заявив 6 січня, повідомляє ERR.

"З різних уривків інформації випливає те, що в областях (Росії – ред.) ведеться підготовка (до мобілізації – ред.). Є приклад із Краснодарського краю, де друкарня отримала замовлення на друк 5 000 мобілізаційних повісток", – звернув увагу голова естонської розвідки.

За його прогнозами, нову хвилю мобілізації в РФ оголосять після Різдва, а наступний тиждень внесе ясність, як усе відбуватиметься.

Гросберг також звернув увагу, підготовка російських резервістів триває два-три місяці, тож на фронті нових мобілізованих можна буде побачити наприкінці березня чи на початку квітня.

Нагадаємо, представник української розвідки Вадим Скібіцький повідомив, що 15 січня в РФ планують оголосити нову мобілізацію. До війська збираються набрати ще 500 тис. чоловіків та кинути їх у наступ на кількох напрямках.

За оцінками військового експерта Романа Світана, окупанти готові наступати на Донецькому фронті і вже після Різдва розпочнуться ворожі спроби штурму.

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