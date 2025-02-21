Росія оголосить "перемогу": у ГУР назвали наративи пропагандистів до роковин вторгнення

За даними розвідки, у Росії готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення.

Російські пропагандисти серед спецслужб та військових отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин повномасштабного вторгнення до України.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Російські пропагандисти за вказівкою з Кремля активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації всередині держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають їй критично важливу військову допомогу.

У ГУР назвали ключові наративи російських інформаційних атак:

"Захід зрадив Україну",

"Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон",

"США і Росія про все домовились за спиною України",

"Українська влада – нелегітимна",

"Українська армія програє на фронті",

"Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".

У розвідці зазначили, що у Росії готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" – 24 лютого 2025 року, третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення. У вказаних планах може йтися також і про "перемогу Росії над НАТО", адже тривалий час ворожа пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.

Спецслужби РФ отримали вказівки максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової адміністрації США щодо завершення війни та двосторонню зустріч американської та російської делегацій, що відбулася у Саудівській Аравії 18 лютого.

"Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди росії – статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту", – пояснили в українській розвідці.

Там додали, що у цій частині роботи ворожі спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не лише не відмовляються, але й нарощують підтримку держави. Для таких європейських урядів Кремль застосовує штамп "ворогів миру".

До слова, напередодні в ГУР повідомили, що Москва поширює фейк про нібито підготовку Україною теракту проти російських дипломатів у Європі, аби дискредитувати Київ.