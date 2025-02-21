Росія оголосить "перемогу": у ГУР назвали наративи пропагандистів до роковин вторгнення

За даними розвідки, у Росії готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення.
Російські пропагандисти серед спецслужб та військових отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин повномасштабного вторгнення до України.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Російські пропагандисти за вказівкою з Кремля активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації всередині держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають їй критично важливу військову допомогу.
У ГУР назвали ключові наративи російських інформаційних атак:
- "Захід зрадив Україну",
- "Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон",
- "США і Росія про все домовились за спиною України",
- "Українська влада – нелегітимна",
- "Українська армія програє на фронті",
- "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".
У розвідці зазначили, що у Росії готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" – 24 лютого 2025 року, третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення. У вказаних планах може йтися також і про "перемогу Росії над НАТО", адже тривалий час ворожа пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.
Спецслужби РФ отримали вказівки максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової адміністрації США щодо завершення війни та двосторонню зустріч американської та російської делегацій, що відбулася у Саудівській Аравії 18 лютого.
"Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди росії – статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту", – пояснили в українській розвідці.
Там додали, що у цій частині роботи ворожі спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не лише не відмовляються, але й нарощують підтримку держави. Для таких європейських урядів Кремль застосовує штамп "ворогів миру".
До слова, напередодні в ГУР повідомили, що Москва поширює фейк про нібито підготовку Україною теракту проти російських дипломатів у Європі, аби дискредитувати Київ.
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