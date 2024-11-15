Росія опинилася в глухому куті: ні тривала війна, ні просте завершення неможливі – Foreign Policy

Наратив про те, що у РФ є ресурси для перемоги у війні проти України не відповідає дійсності. Водночас Росія не зможе і легко закінчити війну через низку економічних причин. Військова економіка Росії рухається до глухого кута.

Про це пише американський журнал Foreign Policy з посиланням на дані OSINT-аналітиків.

"Ознаки того, що офіційні дані приховують серйозні економічні труднощі, спричинені як війною, так і санкціями, стають дедалі очевиднішими... Кремль не зможе нарощувати виробництво досить швидко, щоб замінити зброю з тією швидкістю, з якою вона втрачається на полі бою. Уже зараз близько половини всіх артилерійських снарядів, що використовуються Росією в Україні, надходять із північнокорейських запасів. У якийсь момент у другій половині 2025 року Росія зіткнеться з серйозною нестачею кількох категорій озброєнь", – йдеться у статті.

Коли Росія досягне кінця шляху з кожним типом озброєння, невідомо, але Кремль мало що може зробити, щоб запобігти цьому дню, пише журнал.

Крім того, вказується, що Росія не тільки буде не в змозі довго вести війну, вона також не зможе "легко укласти мир".

"Величезні військові витрати, які нестійкі в довгостроковій перспективі, штучно стимулюють зайнятість і зростання. Майже всі нові робочі місця пов'язані з військовими і не приносять особливої користі цивільній економіці, у більшості секторів якої виникають великі труднощі з пошуком робочої сили... Масштаби повоєнної російської рецесії будуть ще гіршими, оскільки цивільна економіка Росії, особливо малі та середні підприємства, скоротилася через війну", – наголошується у публікації.

Як резюмує Foreign Policy, лідери Росії стикаються з незавидним набором дилем, які вони створили самі.

"Росія не зможе продовжувати вести поточну війну після кінця 2025 року, коли у неї почнуть закінчуватися ключові системи озброєнь. Однак укладення мирної угоди створює інший набір проблем", – зазначають автори статті.

У підсумку Кремлю доведеться вибрати між трьома неприємними варіантами:

скоротити збройні сили та оборонну промисловість, що спровокує рецесію, яка може загрожувати режиму;

зберегти високі рівні витрат на оборону і роздуту армію мирного часу, що задушить російську економіку;

використовувати армію для отримання економічних ресурсів, необхідних для її підтримки, шляхом нових завоювань.

"Припинення повномасштабних бойових дій в Україні не покладе край проблемам Заходу з Росією. Величезний військовий сектор Росії спонукає Кремль використовувати свої військові сили для вилучення ренти з сусідніх держав. Альтернативи (демобілізація і рецесія або нескінченне фінансування роздутої військової та оборонної промисловості) становлять екзистенційні загрози для режиму Путіна. Хоч би як Росія завершила свою нинішню війну, економічні реалії країни самі по собі створять нові форми невпевненості для Європи. Далекоглядні політики мають зосередитися на пом'якшенні цих майбутніх загроз", – підсумовує Foreign Policy.

Нагадаємо, днями армії РФ вдалося на техніці дістатися житлової забудови в Куп’янську Харківської області. Сприяв просуванню ворога туман. Втім, українським військовим вдалося вибити окупантів звідти.

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