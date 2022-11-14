Росія останнім часом не завдає масованих ударів по Україні: з чим це пов'язано і що означає

Зменшення масованих ударів по Україні означає, що у Росії виник дефіцит озброєння, зокрема ракет.

Про це повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат під час брифінгу у понеділок, 14 листопада.

"Очевидно, що противник не може дозволити собі завдавати масованих ударів постійно, тому що зазнає певного дефіциту озброєння. Це стосується і "Іскандерів", і ракет Х555, Х101, а також "Калібр", особливо "Калібрів", - пояснив він.

Ігнат додав, що станом на 14 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 12 ворожих кораблів, з яких 0 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний азлп – 0 ракет.

Росія вивозить ракети із Білорусі: що це означає

Останнім часом у ЗМІ почала з'являтися інформація, що Росія перевозить із Білорусі ракети. Лише за останні дні в "Мачулищі" з РФ прилітало вісім Іл-76, які, найімовірніше, вивозять ракети для ЗРК С-300/400 з Білорусі.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, факти, що Росія вивозить з Білорусі ракети до С-300 свідчить про те, що в агресора бракує боєприпасів. На його думку, справи у Росії настільки погані, що для них навіть 64 ракети, які були в Білорусі є важливими.

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