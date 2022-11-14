Росія останнім часом не завдає масованих ударів по Україні: з чим це пов'язано і що означає

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 12 ворожих кораблів.
Зменшення масованих ударів по Україні означає, що у Росії виник дефіцит озброєння, зокрема ракет.
Про це повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат під час брифінгу у понеділок, 14 листопада.
"Очевидно, що противник не може дозволити собі завдавати масованих ударів постійно, тому що зазнає певного дефіциту озброєння. Це стосується і "Іскандерів", і ракет Х555, Х101, а також "Калібр", особливо "Калібрів", - пояснив він.
Ігнат додав, що станом на 14 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 12 ворожих кораблів, з яких 0 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний азлп – 0 ракет.
Росія вивозить ракети із Білорусі: що це означає
Останнім часом у ЗМІ почала з'являтися інформація, що Росія перевозить із Білорусі ракети. Лише за останні дні в "Мачулищі" з РФ прилітало вісім Іл-76, які, найімовірніше, вивозять ракети для ЗРК С-300/400 з Білорусі.
На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, факти, що Росія вивозить з Білорусі ракети до С-300 свідчить про те, що в агресора бракує боєприпасів. На його думку, справи у Росії настільки погані, що для них навіть 64 ракети, які були в Білорусі є важливими.
Читайте також: